Pela primeira vez, Casu zera internações de pacientes com Covid-19

CARATINGA– Pela primeira vez, desde o início da pandemia, o Casu-Hospital Irmã Denise zerou o número de pacientes internados por suspeita ou confirmação de Covid-19.

O boletim inédito foi divulgado nesta quinta-feira (9), quando não havia o registro de pacientes internados na enfermaria, UTI Adulto ou UTI Pediátrica.

Ao longo dos últimos dias, o número de internados já estava reduzindo drasticamente. Na última quarta-feira (8) o hospital estava acolhendo dois pacientes suspeitos, que são de Caratinga e Manhuaçu.

O Casu é referência para o atendimento de pacientes com diagnóstico positivo ou suspeita da doença e seguia atendendo a um grande fluxo de pacientes de Caratinga e diversas regiões do estado.

O hospital foi o que mais abriu leitos de UTI exclusivos para a covid-19 em Minas Gerais. Desde o início da pandemia a instituição assumiu um compromisso com a saúde e com a vida, colocando o hospital e sua equipe multidisciplinar à disposição do plano de contingência do governo estadual.