Pela primeira vez, cães são vacinados com campanha da V8 em Caratinga

Projeto segue até o dia 18 de setembro

CARATINGA- A cidade de Caratinga segue realizando a imunização de cães com a vacina óctupla. Trata-se de um projeto da Samarco e ONG Ajuda (Aliança Juiz Forana pela Defesa dos Animais) com o apoio da Prefeitura de Caratinga.

O projeto atende as regiões com maior número de animais em Caratinga. A ação de imunização tem o objetivo de combater seis das principais doenças que acometem a população canina.

Conforme o secretário de Saúde Erick Gonçalves, a realização desta vacinação na cidade é de grande importância. “Imediatamente aceitamos a proposta, que é uma proteção para nossos animais, a vacina V8, pois, sabemos que na nossa sociedade muitas pessoas têm o animal, mas, às vezes totalmente não tem aquele valor financeiro para proteger esses animais. É uma oportunidade que estamos trazendo para Caratinga e em diversas datas e bairros que vamos realizar essa ação, as pessoas possam vacinar seu cão contra doenças importantes, que têm um impacto na saúde pública e estes animais estarão imunizados”.

Erick ainda esclarece que algumas pessoas estão confundindo a campanha de vacinação antirrábica com esta campanha que nunca havia acontecido no município. “Pela primeira vez estamos trazendo essa vacinação, então, há um diferencial, a Campanha Nacional de Imunização da Vacina Antirrábica dos cães e gatos acontece em todo o Brasil. É uma campanha obrigatória, inclusive, o município de Caratinga já iniciou esta campanha e estamos vacinando nos distritos. Essa vacina é contra outras doenças que os cães também podem ser acometidos. Convidamos a população que tem os seus cães em casa, que traga o seu animal para protege-lo. É totalmente gratuito, de forma rápida, organizada e uso de máscara é obrigatório para as pessoas que trazerem os animais, para segurança de todos que estão envolvidos nesse projeto”.

Tatiana Lopes é tutora da Nina, que foi imunizada logo pela manhã. Ela classifica a iniciativa do projeto como importante e interessante. “Amamos o bichinho e o que pudermos fazer por ele nós fazemos. Fui visitar uma amiga que me falou sobre essa vacinação, acordei com o carro de som passando na rua hoje (ontem). É um sentimento bom, de missão cumprida, eu não viria agora de manhã, mas, decidi vir de uma vez”.

Clarissa Siqueira, auxiliar da Ong Ajuda explica que a vacina V imuniza os cães contra cinomose, parvovirose, leptospirose, coronavirose, adenovírus e hepatite. “Esse é o primeiro projeto no Brasil com essa vacina, em outros estados já é corriqueiro fazer a antirrábica. Pretendemos reduzir o número de infectados, quanto mais animais forem vacinados, melhor para os cães e para a população”.

O projeto teve início na Funcime nesta quinta-feira (9), onde segue até o sábado (11). Em seguida, será realizado em outras localidades. Confira no quadro os pontos de vacinação e horários.