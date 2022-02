Confira resultados da 12ª edição do evento esportivo

CARATINGA- Foi sucesso a 12ª edição do Peguinha do Goiaba, que aconteceu no dia 30 de janeiro e contou com a participação de ciclistas de várias cidades da região.

Ao todo, se inscreveram 154 atletas, sendo 72 para o percurso de 40 km, 68 no percurso de 47 km e 35 no passeio de 30 km; dos municípios de Raul Soares, São Pedro dos Ferros, Carangola, Espera Feliz, Manhuaçu, Brejetuba/ES, Ipanema, distrito de São João do Jacutinga, Santa Rita de Minas, Entre Folhas, Ubaporanga, Inhapim, Iapu, Governador Valadares, Teófilo Otoni, Ipatinga, Coronel Fabriciano, Dom Cavati e Caratinga.

Relatório geral completo masculino:

1 Ygor do Nascimento Castro- sub-30

2 Diogo Nascimento- sub-30

3 Gustavo Vilela Morais Júnior- sub-30

Relatório Geral – COMPLETO – Masculino – JÚNIOR

1 João Antônio Siman Ribeiro de Carvalho

2 Josiel Soares Mesquita Júnior

3 Samuel Caio Medeiros

Relatório Geral – COMPLETO – Masculino – SUB 23

1 Felipe Roggiero Dutra

2 Lucas Dutra

3 Cezar Augusto

Relatório Geral – COMPLETO – Masculino – SUB 30

1 Lúcio Duarte de Pinho

2 Teilor Rodrigues Mesquita

3 Felipe Gomes de Oliveira

Relatório Geral – COMPLETO – Masculino – MASTER A1

1 José Henrique Santiago

2 Rodrigo Trevenzoli

3 Alexandre Sousa

Relatório Geral – COMPLETO – Masculino – MASTER A2

1 Jalmir Araújo Radal

2 Walace Rodrigues

3 José Eduardo Alves de Assis

Relatório Geral – COMPLETO – Masculino – MASTER B1

1 Roberto Utsch

2 Fábio Bonifácio

3 João Paulo Rodrigues

Relatório Geral – REDUZIDO – Masculino

1 Nicolas Zamirate- categoria Turismo A

2 José Geraldo- categoria Turismo A

3 Erickson Henrique Carvalho- categoria Turismo B

Relatório Geral – REDUZIDO – Feminino

1 Larissa- Turismo A

2 Camila Furtado do Amaral- Turismo A

3 Sirleia Angela de Abreu- Turismo A

Relatório Geral – REDUZIDO – Masculino – JUVENIL

1 Marcelo Augusto Teodolino Dupim

2 Felipe Lima

3 Rodrigo Aquino Fagundes

Relatório Geral – REDUZIDO – Masculino – TURISMO A

1 Nicolas Zamirate

2 José Geraldo

3 Alexsandro Nogueira Monteiro

Relatório Geral – REDUZIDO – Masculino – TURISMO B

1 Erickson Henrique Carvalho

2 André Gustavo

3 Thiago Oliveira

Relatório Geral – REDUZIDO – Masculino – MASTER C2

1 Francisco de Paula Freitas Neto

2 Rildo Leandro da Silva

3 Ronilton Augusto Ferreira

Relatório Geral – REDUZIDO – Masculino – MASTER D1

1 Wildes da Silva Gomes

2 Tasso Carvalho Silva Araújo

3 Helio do Carmo

Relatório Geral – REDUZIDO – Feminino – FEMININO A

1 Larissa

2 Camila Furtado do Amaral

3 Sirleia Angela de Abreu

Relatório Geral – REDUZIDO – Feminino – FEMININO B

1 Elizia Rodrigues

2 Ledsandra Gomes

Relatório Geral – REDUZIDO – Masculino – PNE

Antônio Ferreira

Relatório Geral – REDUZIDO – Masculino – PESO PESADO

1 Wellington Neuber

2 Misael Paulo Teixeira

3 Flávio Nominato