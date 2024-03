Pedro Leitão se filia ao PDT

Pedro Leitão recebeu o convite do deputado Mário Heringer para se filiar ao PDT. Destaca-se que a chancela do vereador Johny Claudy e deputado estadual Tiago Cota foram fundamentais neste movimento.O vereador Johny já tem articulado com outros partidos para fortalecer o grupo, além disso o deputado Mário Heringer tem um grande projeto para região de Caratinga .Pedro leitão recebeu o apoio do presidente estadual do PV Osvander Valadão e permanecerá com o partido na sua base .O comentário é que Pedro leitão está cada vez mais animado nesse

movimento de unir pessoas.