Pedreiro morre atropelado por carreta em Ubaporanga

UBAPORANGA- Um pedestre morreu atropelado por uma carreta na manhã desta terça-feira (25) na BR-116, no município de Ubaporanga.

A vítima, identificada como João da Mata Filho, de aproximadamente 40 anos, era natural de São Paulo e trabalhava como pedreiro na cidade.

O acidente ocorreu por volta das 5h35, próximo ao restaurante Nadinho’s às margens da rodovia. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o pedestre tentava atravessar a pista quando foi atingido pelo veículo de carga. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local, antes da chegada do socorro.

O motorista da carreta, Ícaro Miguel, relatou que havia pernoitado em um posto de combustíveis e, ao retomar a viagem, parou próximo ao local do acidente para imprimir um documento. “Eu arranquei o caminhão e ele se jogou debaixo da roda. Só vi o caminhão balançando e, pelo retrovisor, a perna dele lá. Fiquei sem reação, muito nervoso na hora. Parei a carreta e liguei para a PRF, pedindo apoio, porque nunca tinha acontecido isso comigo”, contou o condutor, visivelmente abalado.

Ícaro havia carregado a carreta em Timóteo, na região do Vale do Aço, e seguia viagem para a cidade de Cariacica, no Espírito Santo.

De acordo com o policial rodoviário federal Vieira, não foi constatada imprudência por parte do caminhoneiro. “O pedestre, ao atravessar a rodovia, foi atropelado e infelizmente morreu no local. Ressaltamos que os pedestres também têm responsabilidade no trânsito. Ao acessar uma rodovia ou acostamento, é preciso estar atento, porque não basta apenas ver, é necessário ser visto pelos condutores”, alertou o policial.

Vieira também reforçou a importância de cuidados redobrados naquela região, onde o movimento de veículos pesados e pedestres é intenso, especialmente nas proximidades de estabelecimentos como o restaurante Nadinho’s.

A perícia técnica esteve no local e liberou o corpo para o Instituto Médico Legal (IML) de Caratinga.