Pediatra explica sobre doença Mão-Pé-Boca

CARATINGA- Caratinga tem registrado alguns casos de crianças com a doença Mão- Pé- Boca. Alguns internautas do distrito de Santa Luzia entraram em contato com o DIÁRIO sugerindo uma reportagem esclarecendo a síndrome viral, pois, tiveram seus filhos diagnosticados.

O DIÁRIO entrevistou a pediatra Maianna Viana Almeida Aguiar, que explicou os aspectos da doença. “A Síndrome Mão- Pé- Boca é uma doença causada pelo vírus Coxsackie, com uma predileção para crianças menores do que cinco anos, altamente contagiosa e transmissível. Pode ser transmitida pelas secreções respiratórias, por saliva, até por fezes de pessoas contaminadas”.

Conforme Maianna, a doença é mais comum no verão e no outono. “O diagnóstico é clínico, não tem necessidade de fazer exames, começa com febre, dor de garganta, recusa à alimentar. Como o nome mesmo já diz, ela vai acometer a mão, o pé e a boca. Começa com bolhinhas, pequenas vesículas, que se rompem, formam úlceras rasas, que são dolorosas na boca da criança, por isso ela deixa de beber líquido, se alimentar e essas lesões, em algumas crianças pode acometer também a região da genitália e a região glútea”.

Uma das formas de prevenir, pela alta transmissibilidade, é que a partir do diagnóstico, as crianças não retornem para o convívio em escola ou creches, até a remissão da febre e das lesões. “O tratamento é feito com antitérmico, analgésico, aumentar a oferta e ingestão de líquidos por causa da complicação, que pode ser a desidratação; alimentos mais líquidos e pastosos, de frio a gelado”.

A pediatra finaliza acrescentando que os pais devem ficar atentos aos sinais. “Levar para consultar com o médico, através da anamnese, coleta da história e observar essas lesões que cometem a mão, pé e a boca e fechar o diagnóstico”.