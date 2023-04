Pediatra cita 15 sinais no comportamento de alunos que indicam risco de ataques

Em meio à onda de ameaças de ataques e episódios de violência em escolas, um livro digital elenca 15 sinais de alerta que indicam risco de ataques públicos. O documento foi elaborado pela pediatra mineira Mariele Rios.

Para elaborar o material, a especialista usou como base estudos feitos nos Estados Unidos pelo Departamento Federal de Investigação (FBI) e Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos (Homeland Security) sobre a segurança de escolas.

Na postagem de divulgação do material no Instagram, rede social onde a pediatra conta com mais de 300 mil seguidores, ela pede que a população não divulgue supostas ameaças tampouco fale dos casos perto de estudantes.

“Não propaguem notícias, não fiquem de frisson no WhatsApp, não tomem medidas de cabeça quente. Só atenção e menos pânico. O pânico só aumenta a chance do efeito se alastrar”, orientou a pediatra.

A pesquisadora também disse ser necessário focar em ações de prevenção, mais eficazes do que “medidas que só reforcem a violência”, como “escolta armada”, detector de metais, entre outras medidas.