PEDALANDO NA SOLIDARIEDADE

Mais uma edição do Desafio Superação arrecada brinquedos na Praça Cesário Alvim

CARATINGA- Mais uma edição do Desafio Superação foi realizada nesta quinta-feira (22), na Praça Cesário Alvim. Os ciclistas Bruno El Shaday e Hudson Dutra pedalaram no rolo de equilíbrio, na Praça Cesário Alvim, com objetivo de arrecadar brinquedos para crianças em situação de vulnerabilidade social.

O organizador Bruno El Shaday destaca que eles iniciaram o desafio às 7h55 e novamente o evento foi sucesso, unindo esporte e solidariedade. “O pessoal já está contribuindo. É muito gratificante para a gente, vale a pena, ficamos muito felizes de fazer o que a gente ama que é treinar na bike e ao mesmo tempo fazendo uma coisa em prol da sociedade, que é arrecadar brinquedos”.

Ainda pela manhã, quando concedeu entrevista, Bruno disse que a expectativa era permanecer ainda por mais tempo na praça e arrecadar ainda mais. “O desafio é no mínimo oito horas no rolo de equilíbrio, queremos bater esse recorde e a previsão é de ultrapassar as 18h. Temos que nos superar a cada desafio. As pessoas passam, contribuem, quem não pode contribuir, dá aquela força positiva, desejando boa sorte, incentivando”.

Hudson Dutra, que novamente participou do Desafio, disse que se sente honrado em contribuir com a campanha. “É muito gratificante ajudar as pessoas, principalmente as crianças carentes. Estamos aqui mais uma vez, fui convidado pelo Bruno, esperamos todo ano fazer essa boa ação. Sempre contando com ajuda da população de Caratinga”.