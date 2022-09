Evento arrecadará fundos para ajudar camelôs que tiveram boxes destruídos por incêndio

CARATINGA– Um pedal solidário está sendo organizado para ajudar quatro trabalhadores que comercializavam mercadorias no camelódromo de Caratinga. Os boxes em que eles trabalhavam foram atingidos por um incêndio no dia 14 de agosto.

O evento acontecerá no dia 11 de setembro, a partir das 8h30, no calçadão da Rua Miguel de Castro, em Caratinga. O organizador Rodrigo Alves destaca que tudo está sendo preparado para que seja um momento de incentivo ao esporte, aliado à solidariedade e lazer. “Estamos contando com apoio da turma da bike, da região e de outras cidades, quem puder vir participar e ajudar. O pessoal do camelódromo conseguiu já o chope, o churrasquinho, um tropeiro, para receber o ciclista, para confraternizar e assim angariar fundos para eles”.

As inscrições para o pedal estão sendo realizadas nas lojas de bicicletas da cidade e oficinas mecânicas. O valor é R$ 25. “Simbólico, para arrecadar para o pessoal do camelódromo e colocamos também 1 kg de alimento não perecível que será doado para a Catedral São João Batista, quer irá definir a entidade e pessoas que serão beneficiados. Estamos fazendo um apelo à sociedade, sensibilizar, são quatro famílias que estão sem condições de trabalho, perderam todos os produtos que comercializavam aqui e estamos aqui pra ajudar”.

Ao todo, serão dois percursos, contemplando iniciantes e avançados. “Temos aquelas pessoas que são iniciantes ou não têm o hábito frequente de pedalar. Criamos um circuito leve, iniciante, que deve dar em torno de 23 quilômetros, bem tranquilo de fazer, vamos subir a Rua Santa Cruz, Dom Modesto e voltar pelo Joãozinho da Matinha. E o circuito completo será mais longo um pouquinho, deve ser em média uns 35 a 36 km e conseguimos angariar fundo com alguns amigos e parceiros da cidade, o setor comercial de Caratinga e de fora, muita gente ajudou e serão R$ 1.000 de prêmios em dinheiro que vamos pagar. No circuito completo, vamos colocar premiação para 1°, 2° e 3° lugar masculino e feminino, em dinheiro”.

A largada e a chegada acontecerão Calçadão, onde uma programação está prevista. “Quando os ciclistas voltarem aqui no Camelódromo, estamos arrecadando ainda vários brindes, o próprio pessoal do camelódromo vai disponibilizar alguns que eles comercializam aqui. Serão distribuídos serviços também ou produtos das lojas cadastradas para sortear aqui no dia”.

Informações sobre o evento estão disponíveis pelo (33) 98850-4013.