Pedal da Serra movimenta aniversário de Piedade de Caratinga

PIEDADE DE CARATINGA- No último domingo (26), foi realizado o “Pedal da Serra” de Mountain Bike, evento esportivo que fez parte das comemorações de 26 anos de aniversário do município de Piedade de Caratinga.

O pedal contou com um percurso de 30 km pelas estradas rurais do município. Os participantes ainda foram recepcionados com um café da manhã e ao final da prova receberam medalhas de participação.

Participaram do pedal 358 ciclistas de 25 municípios mineiros: Piedade de Caratinga, Caratinga, Dom Cavati, São Domingos das Dores, Inhapim, Entre Folhas, São João do Oriente, Santana do Paraíso, Ubaporanga, Santa Bárbara do Leste, Bom Jesus do Galho, Alvarenga, Ipatinga, Santa Rita de Minas, Ipaba, Pocrane, Caputira, Imbé de Minas, Ipanema, Ipaba, Iapu, Tarumirim, Conceição de Ipanema, Lagoa Santa e Viçosa.

Confira a classificação final:

Categoria Masculina

1º – Teilor Rodrigues Mesquita

2º – Lucas Dutra

3º – Júnior Oliveira

Categoria Feminina

1º – Lara Magalhães

2º – Heloisa Lourenço

3º – Marcelândia Neri