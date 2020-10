Evento será em prol do Asilo Recanto dos Idosos

BOM JESUS DO GALHO – A junção entre esporte, saúde e solidariedade poderá ser vista no dia 1° de novembro, quando será realizada primeira edição do Pedal Beneficente do Bonja. O evento é uma promoção Grupo de Ciclistas de Bom Jesus do Galho e visa a arrecadação de alimentos, que serão doados ao Asilo Recanto dos Idosos.

Guilherme Pereira conta que a rota será de 26 quilômetros. “Sairemos da praça padre Dionísio e chegaremos ao Cristo Paz. O percurso é todo em estrada de chão passando pelos córregos do Galho de Baixo e Km 600. Será um percurso leve e ao mesmo tempo desafiante”, explica, acrescentando que os participantes terão café da manhã e hidratação ao longo do percurso. “Tudo isso patrocinado pelo comércio local e regional”.

As inscrições para o evento terminaram no último dia 12. Cada participante fez a doação de dois quilos de alimentos não perecíveis. Porém, aquele que quiser fazer alguma doação, basta procurar os integrantes do Grupo de Ciclista e fazer a entrega dos alimentos no dia do evento.

Grupo de Ciclistas de Bom Jesus do Galho

O Grupo de Ciclistas de Bom Jesus do Galho foi criado em 2017 por amigos que interessam pela prática do Mountain Bike. “Iniciamos com pedais pela zona rural de Bom Jesus do Galho, cada dia alcançando novos ambientes e distâncias, chegando a realizar passeios em todos municípios limítrofes”, destaca Guilherme Pereira.

Com o passar do tempo, esses ‘novos ambientes e novas distâncias’ ficaram perto demais e no último dia 8, três integrantes do Grupo de Ciclistas de Bom Jesus do Galho fizeram uma viagem com destino ao estado do Espírito Santo. Guilherme Pereira, Anselmo Andrade e Wesley Thiago estiveram em terras capixabas.

Guilherme Pereira conta um pouco dessa saga. “No primeiro dia percorremos cerca de 260 quilômetros, chegando em Colatina (ES). No segundo dia, foram mais 122 quilômetros, quando percorremos 122 km, chegando em Aracruz, litoral norte capixaba, na Praia dos Padres. Depois, outros 135 quilômetros e chegamos em Guarapari (ES). Vou uma aventura memorável”, atesta Guilherme Pereira.

Segundo o ciclista, a viagem pelo litoral capixaba era um pensando de vários membros do grupo, mas foi difícil conciliar a melhor data. “Então fechamos três ciclistas e definimos o melhor trajeto até Guarapari. E fomos pedalar”.

Sobre essa viagem, Guilherme Pereira assim a classifica. “Foi uma experiência extremamente gratificante, além de ser um desafio natural. Foi um viagem tranquila e conhecemos diversas cidades e caminhos”.

Para finalizar, Guilherme Pereira resume o que é ciclismo para ele. “É um esporte e saudável, que faz bem para saúde física e mental”.