Peça teatral em Caratinga aborda atendimento ao cliente

Atividade é desenvolvia para empresários da Sicoob Profissionais de Saúde em parceria com o Sebrae

CARATINGA – “Teatro Empresarial Café Saúde e Gestão”. Esse é o tema que será abordado na capacitação que o Sebrae Minas e a Sicoob Profissionais da Saúde realizarão nesta sexta-feira, 12, às 19h, no Sindicato Rural de Caratinga. Em formato de teatro empresarial, a ação, voltada para empresários e colaboradores de empresas da cidade, pretende abordar de forma lúdica e irreverente dicas eficazes e estratégias de vendas, que vão desde o primeiro contato com o consumidor até o fechamento da venda. Os participantes devem doar 1 kg de alimento não perecível.

Para o analista do Sebrae Minas Ladislau Pereira, outras ações no formato teatral já foram realizadas em Caratinga, com o objetivo de capacitar empresários e colaboradores, a fim de aprimorar o relacionamento com o cliente. “Uma das maiores dificuldades do comércio da região é o atendimento ao consumidor. A ideia dessa atividade é fazer com que os participantes entendam que o cliente é a pessoa chave de qualquer tipo de negócio”, afirma.

A apresentação será desenvolvida pela Companhia Solo, produtora de Belo Horizonte especializada em soluções teatrais empresariais. Para assistir à peça, cada participante deverá levar 1kg de alimento não perecível. Os alimentos arrecadados serão doados para a Associação de Amparo aos Doentes Mentais São João Batista de Caratinga (Asadom).

SERVIÇO

Teatro Empresarial Café Saúde e Gestão

Data: 12/07/2019

Horário: 19h

Local: Sindicato Rural de Caratinga – Rua Cel. Pedro Martins, 215 – Centro, Caratinga

Entrada: 1kg de alimento não perecível, exceto fubá, sal e macarrão. Inscrições: (33) 3321-6829

Realização: Sebrae Minas e Sicoob Profissionais da Saúde – Caratinga