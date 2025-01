PEC que reduz idade para presidência pode beneficiar Nikolas em 2026

O deputado federal Eros Biondini (PL) apresentou, nesta quinta-feira (16 de janeiro), uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) de redução da idade mínima para elegibilidade a diversos cargos políticos, incluindo a Presidência da República. A ideia para a alteração teria sido inspirada pelo também deputado federal Nikolas Ferreira (PL) mas, segundo Biondini, “independe de espectro ideológico”.

Conforme explicação do parlamentar à reportagem de OTEMPO, a PEC visa garantir a participação jovem no meio político. “Na atualidade, a idade para a disputa eleitoral de cargos eletivos pode diminuir. O protagonismo é cada vez maior dos jovens, então já era um apelo de parte da sociedade. Isso é independente do espectro ideológico, a gente percebe essa tendência”, afirmou Biondini.

O texto reduz a idade mínima para ocupar a presidência em cinco anos, sendo que o limite atual é de 35 anos. A idade proposta de 30 anos é a mesma que Nikolas completará em 2026, ano da próxima disputa presidencial. Questionado sobre a relação entre a idade proposta e a do correligionário, Biondini admitiu que a PEC pode beneficiar o outro deputado.

“Sem dúvidas, Nikolas é hoje o maior expoente da política do Brasil, com seus 28 anos. Isso é quase unanimidade. Com a aprovação da minha PEC, ele estaria apto a disputar qualquer cargo em 2026”, disse o deputado federal. “Nós somos colegas como deputados, somos do mesmo partido. Todos reconhecemos a liderança do Nikolas. Eu, particularmente, acho que ele está preparado para ocupar qualquer cargo com excelência”, completou.

O deputado federal reafirmou que o ex-presidente Jair Bolsonaro (também do PL) continua sendo o nome do partido para disputar as eleições presidenciais de 2026, apesar de estar inelegível até 2030. “Temos o presidente Bolsonaro como pré-candidato. Uma coisa não atropela a outra, mas o Nikolas poderia disputar qualquer cargo em 2026, com essa PEC”, afirmou à reportagem de OTEMPO.

A PEC de Biondini também propõe a diminuição da idade mínima de senadores, de 35 para 30 anos; de governadores, de 30 para 28 anos; e de cargos de deputado, prefeito e vice-prefeito, de 21 para 20 anos. Para o cargo de vereador, no qual a idade mínima seguiria em 18 anos, a exigência para elegibilidade é mantida.

Situação da PEC

A Câmara dos Deputados está em recesso. Oficialmente, os trabalhos só são retomados em 1º de fevereiro. Criado pelo deputado mineiro na quinta-feira (16), o texto precisa ter o apoio de 171 parlamentares para ser protocolado na Casa. Em seguida, a PEC precisa de um despacho do presidente da Câmara dos Deputados para começar a tramitar na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC), que analisa a admissibilidade da proposta.