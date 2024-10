PCMG recebe visita de criança que sonha em ser policial civil

Nessa quarta-feira (23/10), a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) recebeu, na Delegacia de Polícia Civil em Engenheiro Caldas, no Leste do estado, a visita do André Filype, uma criança de 5 anos, diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA), que sonha em ser policial.Durante a visita, o delegado Douglas Ferraz Veloso e a escrivã Bruna Groner apresentaram a unidade policial, explicando as atividades e serviços desempenhados pelos servidores. “A equipe da PCMG ficou muito feliz em realizar sonhos e promover a aproximação com a comunidade local, inspirando jovens e crianças”, destacou o delegado.