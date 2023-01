PCMG realiza leilões virtuais

Veículos apreendidos serão leiloados em Timóteo e em Belo Oriente

DA REDAÇÃO – A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) realiza, neste mês de janeiro, os primeiros leilões virtuais de veículos apreendidos. No Vale do Aço, os lotes oferecidos estão apreendidos em pátios credenciados do Detran-MG situados nas cidades de Timóteo e Belo Oriente.

Em Timóteo serão oferecidos ao público 36 lotes conservados e 28 veículos sucatas. A visitação aos lotes poderá ser feita entre os dias 16 e 19 de janeiro. Os lances poderão ser ofertados de maneira virtual entre os dias 20 e 23 de janeiro.

Já em Belo Oriente os arrematantes poderão dar lances em 22 lotes conservados e 14 lotes sucatas. A visitação pelo público ocorrerá do dia 25 a 27de janeiro. A hasta pública se iniciará no dia 30 de janeiro e se encerrará no dia 1º de fevereiro, quando será conhecido o lance vencedor do leilão.

Em ambos casos os arrematantes terão três dias para efetuar em instituição bancária o pagamento do DAE com o valor correspondente ao arremate. Para participar do leilão é necessário estar previamente cadastrado. Os interessados podem efetivar o cadastro através do site https://leilao.detran.mg.gov.br/pre-arrematantes/cadastrar. O cadastro é feito uma única vez e permite ao usuário participar de todos os leilões promovidos pelo Detran-MG virtualmente.

A PCMG ressalta que lotes sucatas só podem ser arrematados por empresas de desmonte credenciadas ao Departamento de Trânsito de Minas Gerais (Detran-MG). O edital desse leilão e dos demais realizados em Minas Gerais podem ser consultados no site do Detran-MG. Para o mês de fevereiro está previsto leilão de veículos apreendido no pátio credenciado de Santana do Paraíso e ao longo do ano serão promovidos leilões em todos os pátios instalados na região.

O evento, promovido pelo Detran-MG, é organizado pela Comissão Especial de Leilão da 1ª Delegacia Regional de Polícia Civil em Ipatinga.

Fonte: Diário do Aço