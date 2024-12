PCMG lança projeto Chame a Frida em Coronel Fabriciano

Um dos destaques do evento foi a participação da escrivã Ana Rosa, idealizadora do projeto

CORONEL FABRICIANO – A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), em Coronel Fabriciano, lançou, na última quinta-feira (5/12), o projeto Chame a Frida, uma ferramenta digital voltada ao atendimento de mulheres em situação de violência doméstica. O Chame a Frida é um chatbot, disponível por meio de um aplicativo de WhatsApp, que na cidade irá operar pelo número (31) 99884-6410.

Por meio do atendimento remoto às vítimas de violência, é avaliado o grau de risco, direcionando a mulher para um atendimento presencial, quando necessário.

Lançamento

O evento teve como objetivo divulgar a ferramenta para autoridades públicas, integrantes da rede de enfrentamento da violência doméstica e comunidade local de Coronel Fabriciano e Antônio Dias.

A cerimônia contou com a presença de diversas autoridades, incluindo o chefe do 12º Departamento da Polícia Civil, Gilmaro Alves Ferreira; a delegada regional em Ipatinga, Talita Martins Soares; a delegada em Coronel Fabriciano, Izabella Menegassi Dutra Santana; além de representantes de entidades governamentais e sociais, como o vice-prefeito em Coronel Fabriciano, Sadi Lucca, o vice-prefeito em Antônio Dias, Eliezer Damasceno de Miranda e a promotora de Justiça Vanessa Andrade Ferreira.

Projeto premiado

Um dos destaques do evento foi a participação da escrivã da PCMG Ana Rosa, idealizadora do projeto. A ferramenta foi criada no início da pandemia do Covid-19 e se tornou referência nacional e internacional.

O Chame a Frida é o projeto mais premiado da PCMG, conquistando reconhecimento em diversas esferas públicas e privadas. Entre os prêmios recebidos estão da Escola Nacional de Administração Pública, do Conselho Nacional de Justiça, da Associação dos Magistrados do Estado do Rio de Janeiro, da Associação dos Oficiais da PCMG, da Secretaria de Planejamento e Gestão de Minas Gerais (pelo Inova Minas Gerais) e um prêmio recebido na Alemanha, durante o Festival da Burocracia Inovadora.