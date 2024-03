PCMG conclui investigação do duplo homicídio de irmãs de Ubaporanga

Crime aconteceu em Ipatinga, em janeiro deste ano

IPATINGA – A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) concluiu o inquérito policial que apurou o duplo homicídio das irmãs Elisângela Ribeiro da Cruz, 50 anos, e Camila Keila Ribeiro da Cruz, 34, ocorrido em Ipatinga. As vítimas eram de Ubaporanga. Os corpos das vítimas foram encontrados no dia 6 de janeiro deste ano, com múltiplos disparos de arma de fogo, amarrados e amordaçados.

Após a localização dos corpos das vítimas, em uma região de descampado localizada no bairro Chácaras Madalena, a equipe da Polícia Civil iniciou os levantamentos e identificou quatro responsáveis pelo crime, sendo três homens de 18 anos e um de 22.

A PCMG descobriu que as irmãs foram vítimas de crime de latrocínio, uma vez que os suspeitos tiveram motivação patrimonial para cometê-lo. Segundo a cronologia resgatada pela equipe policial, as vítimas foram sequestradas, levadas para um cativeiro onde pelo menos uma delas foi estuprada e sofreu lesões corporais graves, chegando a quebrar a mandíbula e os dentes. Durante o cativeiro, foram roubados R$ 1 mil em dinheiro, dois celulares e dez brincos de ouro utilizados por uma das mulheres.

Com a identificação dos investigados, a PCMG representou pela decretação das prisões temporárias e expedição de seis mandados de busca e apreensão, os quais foram cumpridos na operação Xeque-Mate, no dia 5 de fevereiro. Na ocasião, três suspeitos foram localizados e presos. A Polícia Civil apurou posteriormente que o investigado foragido se escondeu em Governador Valadares, e teria sido executado por integrantes da organização criminosa ligada a ele.

Os celulares das vítimas foram recuperados e apreendidos em poder dos receptadores. Com a conclusão do inquérito policial, a Polícia Civil remeteu o procedimento à Justiça com pedido de decretação de prisões preventivas dos três presos, medida deferida.