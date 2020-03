PC recupera gados furtados e prende suspeito

BOM JESUS DO GALHO – A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Combate aos Crimes Patrimoniais, prendeu nessa quinta-feira (12), Romário Ferreira de Oliveira, 23 anos, suspeito de furtar oito cabeças de gado no último dia 26, no Córrego Pouso Alto, zona rural de Vargem Alegre. A PC também conseguiu os gados furtados, que foram encontrados na zona rural de Bom Jesus do Galho.

Após os animais terem sido subtraídos, a vítima procurou a Polícia Civil que iniciou as diligências no sentido de qualificar a autoria e localizar os animais.

Depois de feitas as apurações e oitivas de testemunhas, a equipe de investigadores da delegacia de Caratinga conseguiu localizar todos os animais no Córrego Feijoal, zona rural de Bom Jesus do Galho, e ainda prender o suspeito Romário, que já estava sendo investigado por esse tipo de crime há algum tempo.

O suspeito foi detido e conduzido para delegacia de Polícia Civil.