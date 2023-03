PC realiza visitas a vítimas de violência doméstica em Dom Cavati

A Polícia Civil de Minas Gerais, por intermédio da 14ª Delegacia de Polícia em Inhapim realizou visitas a vítimas de violência doméstica e familiar no Município de Dom Cavati.

A ação tranquilizadora se deu no bojo da Operação Átria, deflagrada em todo o Estado de Minas Gerais, cujo objetivo é prevenir e reprimir crimes praticados contra as mulheres no âmbito doméstico ou familiar.

A presença policial visou acompanhar situações abrangidas pela Lei Maria da Penha em trâmite na Unidade Policial, buscando tranquilizar as mulheres vítimas, bem como orientá-las quanto ao seus direitos e procedimentos a serem adotados após o requerimento das medidas protetivas de urgência.

Na oportunidade, a equipe colocou a Polícia Civil à disposição das vítimas para orientações e a devida proteção contra as mais diversas situações de violências sofridas, caso haja indícios de retorno do quadro de agressões físicas, verbais, psicológicas, morais ou sexuais, conforme o caso.