PC REALIZA OPERAÇÃO “ARES”

Sete pessoas foram detidas por envolvimento em homicídio

CARATINGA – Na manhã desta quarta-feira (16) as comunidades dos bairros Santa Cruz e Doutor Eduardo acordaram com o barulho do helicóptero da Polícia Civil que voava bem baixo. A Polícia Civil desencadeou a operação “Ares” (o deus grego das guerras), nome escolhido devido à guerra entre as facções criminosas que resultou no homicídio de Ezequiel Pereira de Souza, 20 anos, no dia 14 de julho de 2020. A operação contou ainda com a participação de 55 policiais civis.

O delegado Rodrigo Cavassoni, que comandou a operação, explicou que o homicídio se deu em razão da disputa de duas facções criminosas por tráfico de drogas que visam o domínio dos bairros Doutor Eduardo e Santa Cruz, e Ezequiel fazia parte de uma dessas organizações.

Cavassoni disse que no dia anterior ao crime, Ezequiel estava em Governador Valadares, e assim que chegou a Caratinga, a facção rival tomou conhecimento, passou a monitorá-lo e o executou. “As investigações conseguiram capturar várias imagens do estabelecimento comercial em que no dia do fato Ezequiel foi cortar cabelo, eles se dividiram em duas partes. Alguns integrantes ficaram monitorando os passos da vítima ainda na barbearia até quando ela foi em direção a sua residência, enquanto a outra parte ficou em ponto estratégico, e assim que foram informados do deslocamento da vítima conseguiram montar uma emboscada”, detalhou o delegado.

Um menor de 15 anos e um maior, que estava foragido até o final dessa edição, efetuaram ao menos três disparos de arma de fogo, que mataram Ezequiel.

Durante as diligências os policiais civis localizaram e apreenderam 23 pedras de crack, duas buchas de maconha, uma balança de precisão e materiais utilizados para embalar as substâncias ilícitas. Também foram apreendidas roupas utilizadas pelos autores no dia do crime. Foram presos cinco suspeitos, e apreendidos dois menores, envolvidos no crime.

RELEMBRE O CASO

Eram por volta de 11h do dia 14 de julho desse ano, quando moradores da rua Pedro Batista do Nascimento, no bairro Santa Cruz, escutaram estampidos de arma de fogo. Rapidamente as polícias Militar e Civil foram para o local, pois acabara de acontecer um assassinato. Ezequiel Pereira de Souza, 22 anos, que tinha passagens pela polícia por tráfico de drogas, estava indo para casa de sua mãe, quando dois homens a pé se aproximaram e efetuaram pelo menos dois disparos.

O jovem ainda tentou correr por aproximadamente cinco metros, mas acabou caindo em um beco de uma casa, e faleceu.