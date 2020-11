PC realiza leilão de veículos em dezembro

Serão leiloados 533 veículos, entre motos e automóveis, recuperáveis e sucatas

CARATINGA– A Polícia Civil está realizando a retomada dos leilões de veículos na forma presencial, e realizará nos próximos dias 14 e 15 de dezembro mais um leilão de veículos apreendidos por infração de trânsito na cidade de Caratinga. Desta vez, serão leiloados os veículos apreendidos no pátio Guinchocar. O leilão será realizado no Salão de Eventos do América Futebol Clube.

CREDENCIAMENTO

Conforme a PC, essa retomada acontece após autorização da Secretaria de Estado de Saúde e do Comitê Extraordinário Covid-19, que depois de realizaram estudos e elaborarem protocolos, emitiu a deliberação nº 85, contendo as normas para realização do evento. “A principal e maior modificação será o credenciamento para participar do leilão. Somente as pessoas que realizarem o cadastramento prévio poderão participar do leilão”, avisa a organização, acrescentando que “não será permitida a entrada no local do leilão de nenhuma pessoa que não esteja devidamente e previamente credenciada. Não serão realizados credenciamentos no dia do leilão, devido ao fato do espaço ser preparado em razão do número de pessoas, para resguardar o distanciamento de dois metros”.

O credenciamento poderá ser feito através dos e-mail leilão@caratinga.pcivil.mg.gov.br ou diretamente no pátio Guinchocar.

VEÍCULOS

No total serão leiloados 533 veículos entre motos e automóveis, recuperáveis e sucatas. Sendo que as sucatas não poderão circular, servindo apenas para aproveitamentos de peças e somente poderão ser arrematados por empresas credenciadas. Já os recuperáveis poderão circular novamente, “isto após reforma, vistoria e licenciamento, poderão ser arrematados por qualquer pessoa”.

Os interessados em participar do leilão poderão fazer uma visita ao Guinchocar, situado na avenida Presidente Tancredo Neves, nº 4.768 – Bairro das Graças – Caratinga, do dia 09 a 27 de novembro, das 09h às 12h e das 14h às 17h, onde poderão fazer uma inspeção visual nos veículos a serem leiloados.

O edital e a tabela dos veículos a serem leiloados podem ser baixados no site do DETRAN-MG, ou diretamente através do link https://www.detran.mg.gov.br/veiculos/leiloes/editais/category/2972-edital-caratinga-1889-2020. O interessado pode ir diretamente até a Delegacia Regional de Polícia Civil, situada na avenida João Caetano do Nascimento, nº 717 – Bairro Limoeiro ou no Guinchocar para ter acesso a cópia de edital e tabela.

A respeito do pagamentos dos veículos arrematados, a organização informa que ele será realizado através de DAE – Documento de Arrecadação Estadual, que será entregue ao arrematante no ato do arremate, e deverá ser quitado em agência bancária no prazo de até três dias. Após a quitação, o arrematante receberá a carta e a nota de arrematação e a liberação para retirar seu veículo do pátio. Os bancos autorizados a receber esses pagamentos são Bancoob, Banco do Brasil, Bradesco, Itaú e Mercantil do Brasil. “Nenhum valor é pago no momento do arremate”, orienta a organização.

Outra orientação é sobre os documentos necessários para arrematar os veículos. O interessado deve portar cédula de identidade, CPF e comprovante de endereço. No caso de empresas, cópia do cartão CNPJ. “A comissão de leilão frisa que não existem despesas com o pátio e nem tem que pagar comissão para o leiloeiro”.

PROTOCOLOS COVID-19

Como a retomada dos leilões está ocorrendo em meio a uma pandemia, somente poderão participar do leilão as pessoas que fizerem o credenciamento, pois para realização do leilão serão adotadas algumas medidas de segurança:

01 – Cadastramento prévio para participar do leilão, para apurar a quantidade de pessoas que estarão presentes e para que o espaço seja adequado à necessidade diária daquele leilão, de modo a evitar a superlotação.

02 – O requerimento para participar dos leilões deverá ser enviado para o e-mail leilão@caratinga.pcivil.mg.gov.br ou diretamente no pátio.

03 – Não será permitida a entrada de pessoa que não tenha feito a inscrição.

04 – Haverá demarcação do lado externo e interno, estabelecendo o distanciamento social de 2 (dois) metros entre os participantes;

05 – Distanciamento dos assentos em 2 (dois) metros quadrados entre si, sendo vedada a aproximação e o contato entre os arrematantes durante a realização da hasta pública, condição que deverá ser garantida pela comissão de leilão correspondente;

06 – Uso obrigatório de máscara como condição para entrada e permanência no local de leilão;

07 – A temperatura dos servidores e arrematantes será auferida antes da entrada no local, de modo que não será admitido o acesso de pessoa com temperatura superior a 37,8°C. Caso seja verificado a presença de pessoas nesta condição, deverá ser sugerido o comparecimento ao posto de atendimento médico ou hospitalar da cidade;

08 – Toda a equipe de leilão, além da máscara, deverá utilizar viseira de proteção em plástico, que cubra todo o rosto, de modo a diminuir o contato e risco de contágio com o público presente e entre si;

09 – Será disponibilizado nos banheiros de água e sabão bem como de álcool 70% em vários pontos de acesso que possibilite a higienização das mãos a qualquer momento pelo público presente (servidores e arrematantes);

11- Os saneantes utilizados devem estar regularizados junto a ANVISA e o modo de uso deve seguir as instruções descritas nos rótulos dos produtos;

12 – Não será permitido o uso de bebedouros coletivos,

13 – A visitação dos lotes nos pátios credenciados ocorrerá nos dias 09 a 27, sendo permitida a entrada no local apenas usando máscaras,