PC prende um dos suspeitos de comandar tráfico no Bairro Salatiel

Antônio Francisco Mariano Júnior, vulgo “Juninho” foi preso em flagrante

CARATINGA- Após um trabalho de cerca de seis meses de investigação, a 2ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Caratinga prendeu na manhã de ontem Antônio Francisco Mariano Júnior, vulgo “Juninho”. Ele é um dos suspeitos de comandar tráfico de drogas no Bairro Salatiel.

De acordo com o delegado de Repressão ao Crime de Tráfico de Drogas, Almir Lugon, por meio de diversas denúncias anônimas de populares incomodados com a prática de tráfico de drogas naquela localidade, os policiais civis empenharam esforços para identificar todos os membros dessa associação criminosa. “Então, fizemos um trabalho inicial de levantamento, várias imagens do tráfico ocorrendo na região do Bairro Salatiel e aí chegamos até a definição que quem comandava uma parte da região ali era a pessoa do Juninho. A partir desse momento nós intensificamos para saber também onde ele guardava a droga e através desse intenso monitoramento, descobrimos o local onde essa droga estava escondida. Representamos na Justiça pelo mandado de busca e apreensão, na data de hoje (ontem) fizemos o cumprimento”.

Os investigadores localizaram duas barras de maconha, duas balanças e um invólucro contendo cocaína. Os entorpecentes estavam armazenados na residência de um membro da associação criminosa liderada por “Juninho”, o qual era responsável pela guarda das drogas e apetrechos. “O material utilizado para render a cocaína. Também foram apreendidos balança de precisão, que é utilizado para dividir a droga em porções menores. A sacola chup-chup também para acondicionar em substâncias menores, o que deixa claro que a finalidade dessas drogas era a mercancia, o comércio dessa substância. Essa droga estava escondida numa residência, na parte de um quarto lá, em que um dos membros da associação tinha franco acesso. Ele era o braço do Juninho para o acesso à droga, ele não guardava com ele. Ficava na residência em frente à casa dele, então ele fazia essa entrada e saída todas as horas nessa residência, estávamos monitorando tudo isso e pudemos explicar isso para a Justiça, identificar que tínhamos essa informação, que culminou com essa prisão e essa resposta que estamos dando à sociedade”.

Está é a segunda fase da operação que visa reprimir o tráfico de drogas no Bairro Salatiel. Os investigadores realizaram diversos monitoramentos anteriores do tráfico na região até chegarem a “Juninho” e ao local onde as drogas ficavam escondidas. “Conseguimos apreender essa quantidade considerável de droga e ele foi preso em flagrante por tráfico. Agora, continuaremos no processo de identificação dos demais elementos, para também efetuar as demais prisões, dando uma resposta à população que nos acionou com as denúncias na região”.

O delegado Almir ainda frisou a importância das denúncias, para que ocorra o combate ao tráfico, contribuindo para a segurança da comunidade. “Nós falamos quando assumimos a Delegacia de Tóxicos que iríamos estar à disposição da população. Então, a população nos acionou, estamos dando a resposta ao bairro Salatiel, esperamos dar aos outros bairros também, basta que a população continue colaborando com a polícia, estaremos junto com a população nesse combate ao tráfico”.