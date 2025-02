PC prende suspeito por tráfico de drogas em Muriaé

MURIAÉ – A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) deflagrou, na manhã desta terça-feira (18), a segunda fase da operação Liseux, resultando na prisão de um homem de 24 anos. A ação teve como objetivo o combate ao tráfico de drogas no bairro Santa Terezinha, em Muriaé.

Durante a operação, os policiais civis localizaram um imóvel utilizado para a comercialização de entorpecentes. Para acessar o local, foi necessário o uso de uma retroescavadeira, devido às barreiras erguidas para dificultar a entrada das forças de segurança.

Já no interior do imóvel, foram encontrados diversos materiais utilizados no fracionamento e embalagem de drogas. O suspeito foi encontrado em outra residência, no mesmo bairro.

A ação policial, coordenada pelo delegado Tayrony Espíndola, contou com a participação de policiais da 4ª Delegacia Regional em Muriaé, além de equipes lotadas em Ubá, Leopoldina e Viçosa, e o apoio da Coordenação de Operações com Cães (COC).

Lisieux

A operação Liseux foi iniciada no dia 11 de dezembro de 2024, quando a PCMG realizou diversos levantamentos na região, resultando na apreensão de armas, drogas e veículos, bem como na prisão de quatro suspeitos, incluindo um dos líderes do tráfico local.

Durante a primeira fase da ação, os policiais também enfrentaram dificuldades para acessar pontos de venda de drogas fortificados por estruturas de segurança reforçadas.

As investigações prosseguem para identificar e localizar outros envolvidos na atividade criminosa.

O nome da operação faz referência à cidade francesa de Lisieux, onde Santa Terezinha viveu e foi sepultada.