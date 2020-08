PC prende suspeito e apreende expressiva quantidade de drogas em Ipanema

IPANEMA – Na tarde desta quarta-feira (19), a Polícia Civil de Ipanema prendeu um traficante de drogas e apreendeu 72 buchas de maconha.

O delegado Alfredo Serrano explicou que após a PC receber informações de que o suspeito teria guardado drogas num lote que fica aos fundos da casa de sua mãe, na rua Antônio Olívio Rodrigues, bairro Bela Vista, os investigadores iniciaram buscas pelo local, e localizaram as buchas de maconha, embaladas e preparadas para a venda.

A droga estava acondicionada em uma lata, escondida no quintal.

O suspeito não foi encontrado no local, sendo que após diversas diligências realizadas na cidade, foi encontrado e preso.

Segundo o delegado Alfredo Serrano, o suspeito já vinha sendo investigado pelo crime de tráfico de drogas, tendo inclusive elementos robustos do seu envolvimento com diversos criminosos que atuam no comércio de drogas na cidade, além de ser investigado por tentativa de homicídio, dano a viatura da Polícia Militar, desacato e lesão corporal contra policial militar.

O suspeito foi preso em flagrante e encaminhado ao presídio de Ipatinga.