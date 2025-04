PC prende suspeito de tentativa de homicídio em Inhapim

INHAPIM – A Polícia Civil de Minas Gerais, por intermédio da Delegacia de Polícia Civil em Inhapim, cumpriu nesta segunda-feira (31/03) mandado de prisão preventiva contra um investigado, de 37 anos, suspeito de tentar matar um homem, de 33 anos, no último dia 23 de março. O crime ocorreu no Córrego Santa Cruz, zona rural de Inhapim.

De acordo com as investigações, o investigado invadiu a residência onde a vítima dormia e desferiu contra ela quatro golpes de faca, atingindo-a no peito, no abdômen e na perna.

O ataque só não foi fatal devido à rápida intervenção de duas testemunhas que estavam no local, as quais conseguiram desarmar o agressor. Durante a luta corporal, uma das testemunhas chegou a ser ferida no olho.

A vítima foi socorrida e, devido à gravidade dos ferimentos, transferida para um hospital em uma outra cidade, onde segue internada. Conforme apuração, o crime teria sido motivado por um suposto relacionamento extraconjugal entre a vítima e a esposa do agressor. A mulher alega que já tinha se separado do autor, mas ele não aceitava o fim do relacionamento.

Após o fato, o investigado fugiu. Apesar de se encontrar em fuga, ele chegou a mandar um áudio para uma testemunha perguntando se a vítima tinha falecido, pois esse era seu objetivo.

Após a coleta de informações e o pedido de prisão deferido pela Justiça, a Polícia Civil prendeu o investigado, que foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição do Poder Judiciário.

“As investigações serão encerradas nos próximos dias”, informou a PC.