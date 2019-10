PC prende suspeito de matar dono de oficina

INHAPIM – A Polícia Civil de Minas Gerais, através da delegacia de Inhapim, prendeu ontem, Filipe Roque da Silva, 23 anos, suspeito de praticar o homicídio que vitimou Jonas Pedrosa da Silva, 51. O crime foi registrado na noite do dia 13 de setembro de 2019.

De acordo com as investigações, na data dos fatos, Filipe chegou à oficina de Jonas em uma motocicleta e efetuou cinco disparos de arma de fogo que atingiram a cabeça da vítima, que foi óbito ainda no local.

Segundo o delegado regional Ivan Sales, na manhã de ontem foram cumpridos oito mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão contra Filipe. “Já apurado que Filipe foi o executor, vamos agora partir para saber a motivação do crime. É uma importante prisão, a Polícia Civil dando resposta rápida a um crime que chocou a população, um trabalhador sendo executado com cinco tiros na cabeça. Filipe é traficante, quando querem mostrar poder efetuam os disparos na cabeça, então foi uma prisão muito importante”, ressaltou o delegado.

Na semana passada a PC em Inhapim apreendeu duas armas de fogo, e agora será avaliado por meio de exame pericial se uma dessas delas foi usada nesse crime. “Filipe teve a prisão temporária, que é de 30 dias decretada, mas certamente o delegado Afrânio representará pela preventiva. Filipe já é conhecido em Inhapim pela prática de crimes, ainda quando menor cometeu um homicídio e agora é apontado como chefe do tráfico no bairro Santa Cruz. Nesse homicídio ele contou com a participação de uma pessoa que deu fuga e vamos ver a questão da motivação, se teve algum mandante”, concluiu o delegado.

O investigado foi encaminhado ao presídio de Inhapim ficando a disposição da justiça.