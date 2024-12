PC prende suspeito de homicídio em Matipó

Acusado foi detido em Manhuaçu

MANHUAÇU – Na manhã desta segunda-feira (16), a Polícia Civil, por meio dos agentes da Delegacia de Matipó, comandados pelo Delegado Fábio Freitas de Souza, cumpriu mandado de prisão do autor de um homicídio qualificado consumado e de um homicídio qualificado tentado, em que a vítima ficou gravemente ferida.

Na tarde de sábado (14), o investigado acompanhado de seu pai, também autor do crime, ficou rondando a casa das vítimas e, quando estas conversavam em frente à residência, aproximaram-se e efetuaram diversos disparos de arma de fogo, atingindo ambas as vítimas.

Segundo a PCMG, a vítima fatal tentou ainda fugir para dentro de casa, mas os atiradores a perseguiram e efetuaram novos disparos, fato que gerou a morte da vítima no próprio local da ação criminosa. Aduz que o investigado foi atingido por um disparo da sua própria arma quando a vítima sobrevivente conseguiu entrar em luta corporal com ele.

Diante da gravidade e urgência dos fatos narrados, o delegado Fabio Freitas representou pela prisão preventiva do investigado no plantão Judiciário, que foi decretada no final do dia de domingo, um dia após o crime.

Os policiais civis da Delegacia de Matipó iniciaram os trabalhos de rastreamento do suspeito, com vistas a capturá-lo, vindo a encontrá-lo na cidade de Manhuaçu.

O cumprimento do mandado de prisão foi lavrado, comunicado ao Judiciário e o autuado encaminhado ao Presídio.

