PC prende suspeito de estuprar quatro sobrinhas-netas em Raul Soares

RAUL SOARES – A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) prendeu temporariamente, nessa segunda-feira (7), um homem, de 50 anos, suspeito de estuprar quatro sobrinhas-netas, com idades entre 13 e 16 anos, no município de Raul Soares.

A investigação, em andamento pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) em Caratinga, com apoio da Delegacia em Raul Soares, foi iniciada por requisição do Ministério Público, após informações prestadas por uma escola. Duas das vítimas, ao assistirem a uma palestra sobre abuso sexual, teriam procurado a direção da instituição para confidenciar que haviam sido abusadas pelo tio-avô.

De acordo com elas, o suspeito, valendo-se de sua proximidade, teria tocado as menores em suas partes íntimas. No desenrolar das investigações, mais duas sobrinhas relataram também terem sido abusadas.

A PCMG descobriu que o investigado morou no estado de São Paulo, onde cometeu o mesmo crime, da mesma maneira, contra duas vítimas, razão pela qual teria fugido e voltado a viver em Caratinga.

“As menores foram ouvidas em sede de depoimento especial perante o Poder Judiciário, oportunidade em que relataram com riqueza de detalhes os abusos, sendo então levantada a possibilidade de uma quinta vítima de 12 anos, neta do investigado, fato que ainda está sendo apurado”, adiantou a delegada Nayara Travassos Costa Vasconcelos, responsável pelo inquérito.

Diante das revelações das adolescentes e da possibilidade de o investigado continuar praticando crimes da mesma natureza, a Polícia Civil representou pela prisão temporária, autorizada pela Justiça. O investigado, contudo, fugiu para Raul Soares, e a medida judicial contra ele foi cumprida.