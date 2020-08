PC prende suspeito de aplicar golpes durante “Live Show” em Santa Rita de Minas

Conforme a delegada Juliana Flávia, vários comerciantes acabaram sendo lesados pelo golpista

DA REDAÇÃO- A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), por meio da equipe da Delegacia de Falsificações e Defraudações de Governador Valadares, cumpriu, no último sábado (15), mandado de prisão em desfavor de um homem, de 38 anos, que supostamente aplicava golpes na cidade alegando arrecadar doações para uma instituição beneficente de amparo a crianças.

Desde o início da pandemia do Covid-19, o homem aplicava o golpe e já era investigado pela Polícia Civil há aproximadamente cinco meses, quando várias pessoas procuraram a delegacia relatando serem vítimas desse tipo de crime.

Entre elas, vários comerciantes fizeram doações com o intuito de ajudar a instituição e acabaram sendo lesados pelo golpista. “Ele chegava aos comércios e solicitava alguns produtos dizendo que seria para doação a uma entidade de caridade da cidade. Portanto, movidos pelo sentimento de caridade, as vítimas doavam os produtos, sem ao menos se certificarem da legitimidade da transação, com a promessa de que em um segundo momento seriam ressarcidas pela suposta instituição”, detalhou a Delegada que cuida do caso, Juliana Flávia Borges Fiúza.

O suspeito foi preso quando apresentava uma “Live Show” que também tinha como finalidade “arrecadar” doações para uma instituição de caridade da cidade de Santa Rita de Minas, onde era transmitido o evento.

Estima-se que aproximadamente trinta pessoas foram vítimas do investigado, por isso a Polícia Civil faz o alerta para que possíveis vítimas ainda não identificadas procurem a Delegacia de Defraudações e façam a comunicação do crime.

Fonte: Ascom PCMG