PC prende radialista que estuprou jovem com síndrome de down em Abre Campo

ABRE CAMPO – A Polícia Civil de Minas Gerais, por intermédio da equipe de investigadores da Delegacia de Abre Campo, comandada pelo Delegado Fábio Freitas de Souza, prendeu em flagrante delito, nesta quarta-feira (6), um radialista pelo cometimento de crime contra a dignidade sexual, cuja vítima foi uma jovem com síndrome de down.

Entenda o caso

A vítima, acompanhada da sua progenitora e das suas irmãs, procurou apoio na Delegacia de Abre Campo, local onde foi acolhida e o seu relato devidamente registrado, bem como foram colhidos os depoimentos de seus familiares.

O autor dos fatos atraiu a vítima para sua rádio com a promessa de lhe presentear com um notebook, haja vista que a jovem é apaixonada por jogos e tinha o desejo de possuir um computador pessoal.

Todavia, após adentrar a rádio, foi levada para o banheiro, onde foi trancada e o abusador realizou diversos atos libidinosos diversos da conjunção carnal, utilizando-se de violência, mesmo com a vítima relutante e tentando escapar.

Cientes do crime de estupro relatado, o delegado Fabio Freitas de Souza e o investigador Ronaldo de Assis Mamédio foram até a rádio, mas a encontraram fechada, passaram então a buscar pelo abusador, vindo a interceptá-lo quando passava conduzindo seu veículo numa das vias de cidade.

A prisão foi ratificada, comunicada ao Judiciário e o preso encaminhado ao presídio.