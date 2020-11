PC prende líder de grupo criminoso responsável por tráfico e homicídio

IPANEMA – Na manhã desta segunda-feira (9), policiais civis da Delegacia de Ipanema deram cumprimento a um mandado de prisão preventiva expedido contra J.L.S., 21 anos. Na residência do investigado também foi cumprido um mandado de busca e apreensão, onde foram apreendidos diversos objetos ilícitos, entre eles, 19 selos de droga sintética (LSD), sementes de maconha e R$ 1.170,00.

Também na residência do investigado foram encontrados dois capacetes com as mesmas características daqueles utilizados por criminosos durante a prática de um homicídio no última quarta-feira (4), onde um adolescente foi assassinado a tiros em plena praça na área central da cidade.

Os três envolvidos na morte do adolescente, que fazem parte do mesmo grupo criminoso de J.L.S., foram presos na sexta-feira (6), após 48 horas de diligências ininterruptas, e tiveram suas prisões convertidas em prisão preventiva, após representação da Polícia Civil.

“O grupo criminoso chefiado por J.L.S. se autodenomina B.D.I., e é integrado por diversos criminosos praticando crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, corrupção de menores, ameaça, homicídio e outros, além de empregar violência e grave ameaça contra moradores do Bairro Nova Cidade para que não denunciem seus crimes e esconderijos de armas e drogas”, informa a Polícia Civil.

“Com mais essa prisão, a Polícia Civil reafirma que nenhum criminoso, sozinho ou em grupo, terá liberdade de praticar crimes impunemente, perturbando a ordem pública e a tranquilidade dos moradores”, disse o delegado responsável pelo caso.