PC prende jovem suspeita de aplicar vários golpes no comércio

CARATINGA – A Polícia Civil prendeu uma jovem de 18 anos na noite dessa última quarta-feira (2), pelo crime de estelionato.

“A suspeita efetuou compras em diversos estabelecimentos comerciais, utilizando-se de meio fraudulento para receber vantagem indevida em prejuízo alheio”, explica a Polícia Civil.

De acordo com o delegado Luiz Eduardo Moura Gomes, a jovem realizava contato com os lojistas e solicitava o pagamento dos produtos via PIX. “Todavia, antes de confirmar a transação mediante senha pelo aplicativo bancário, ela dava um “print” na tela do celular, e encaminhava ao empresário como se já tivesse realizado a transferência do dinheiro”.

A Polícia Civil foi acionada pelas vítimas que notaram a fraude ao não receberem o dinheiro da transferência, sendo a suspeita presa em flagrante.

Após formalização do auto de prisão em flagrante, a suspeita foi encaminhada ao presídio em Timóteo, tendo confessado o crime.