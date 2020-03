PC prende homem que comercializava ‘remédio’ para curar o Coronavírus

IPANEMA – A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), em Ipanema, prendeu em flagrante na manhã de ontem, um homem de 38 anos pelo crime falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais, previsto no Art. 273, § 1º-B, inciso I do Código Penal. Durante a investigação ficou constatado que o investigado estaria comercializando medicamentos prometendo a cura do novo coronavírus, SARS-COV2.

Segundo a PC, em consulta ao perfil do investigado na rede social Facebook, constatou-se a divulgação dos produtos, além de divulgação do link em que as pessoas podem adquirir o medicamento.

A medicação era comercializada com a identificação Imunotex Plus, pelo valor de R$30,00 (trinta reais) e poderia ser adquirida pelo site do Mercado Livre ou pelo telefone/WhatsApp

Durante as buscas realizadas na casa do suspeito, com autorização judicial, foram apreendidos uma enorme quantidade de produtos embalados para comercialização, garrafas com produtos para serem embalados, embalagens vazias, plantas, rótulos, comprovantes de postagem nos correios, dinheiro, computador, impressora, etc.

O homem foi preso em flagrante e conduzido com todo o material para a Delegacia de Polícia Civil de Ipanema.