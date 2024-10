PC prende foragido da justiça de São Paulo condenado por estupro de vulnerável

INHAPIM – A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), por intermédio da Delegacia de Polícia de Inhapim, prendeu um homem, de 57 anos, condenado pelo crime de estupro de vulnerável a uma pena de oito anos de reclusão, que se encontrava na zona rural de Inhapim.

As diligências policiais se iniciaram a partir de informações encaminhadas pelo setor de inteligência dando conta que um foragido da justiça paulista estava no córrego Jerusalém, situado no município de Inhapim. Segundo o que foi repassado, informações anônimas indicavam que o condenado estava residindo na respectiva localidade.

Após confirmação da existência do mandado de prisão em aberto e do endereço do alvo, os policiais civis se deslocaram até ao local e efetuaram o cumprimento da ordem de judicial. Foi apurado que o mandado de prisão decorrente de condenação transitada em julgado estava em aberto há quase cinco anos, pois foi expedido em dezembro de 2019.

De acordo com os levantamentos realizados, o fato que ensejou a condenação do homem preso foi um estupro contra uma criança, ocorrido no estado de São Paulo, onde foi processado e condenado irrecorrivelmente.

O mandado de prisão foi cumprido e o indivíduo foi encaminhado ao sistema prisional para o início do cumprimento da pena imposta.

“A Polícia Civil reforça a importância da participação ativa da comunidade, pois as informações fornecidas pelos cidadãos podem ser cruciais para investigações e ações preventivas. As denúncias podem ser formuladas via Disque-Denúncia 181. O sigilo é absoluto”, avisa a PC.