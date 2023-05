PC prende estelionatário que se passava por empresário na cidade de Matipó

Em uma ação conjunta, a Polícia Civil de Minas Gerais, por meio dos policiais da 31ª Delegacia de Polícia Civil de Abre Campo, efetuou a prisão nesta quarta-feira (10) de um estelionatário que vinha causando transtornos na região. O criminoso utilizava um perfil falso no Instagram, se passando por um empresário de Matipó, com o intuito de aplicar golpes.

A investigação teve início após um empresário da cidade de Matipó registrar uma denúncia de estelionato virtual. Segundo informações apuradas, o suspeito teria criado um perfil falso no Instagram em 06/08/2022, utilizando fotos pessoais, familiares e profissionais do empresário legítimo para ludibriar as pessoas que acessavam o perfil. Com isso, o golpista tentava convencer os usuários a participarem de supostos investimentos liderados pelo empresário em Matipó.

Um dos golpes aplicados pelo estelionatário envolvia convencer uma mulher a efetuar transferências por meio do PIX, sob o pretexto de pagar mensalidades para que um estudante pudesse retornar aos estudos na faculdade. Além disso, o criminoso promovia uma falsa promoção de um estabelecimento comercial pertencente ao empresário, no perfil falso do Instagram, direcionando as vítimas para um link que, na realidade, era uma armadilha para hackear suas redes sociais.

Os investigadores alertam que o perfil falso representava um grande risco para as pessoas que acreditavam estar se comunicando com o empresário legítimo, podendo causar prejuízos significativos.

Após intensos trabalhos investigativos, os policiais conseguiram identificar a maneira como o golpista operava com o perfil falso, levando à sua identificação e posterior prisão. A prisão preventiva do investigado foi solicitada pelo Ministério Público e decretada pelo Poder Judiciário, com base nas provas reunidas durante a investigação.

Vale ressaltar que o suspeito já foi investigado por crimes similares pela Polícia Federal e pela Polícia Civil do Rio de Janeiro. Em 2016, ele foi preso por extorsão e estelionato relacionados a crimes digitais no estado do Rio de Janeiro. Já em 2020, foi detido pela Polícia Federal após chantagear uma mulher de Roraima, exigindo depósitos em sua conta bancária sob ameaça de divulgar fotos íntimas da vítima.

Nesta quarta-feira (10), os policiais civis das delegacias de Abre Campo, Matipó e Raul Soares realizaram a prisão do investigado, apreendendo materiais relevantes para a investigação. O caso está sendo acompanhado pela 31ª Delegacia de Polícia Civil de Abre Campo, com a supervisão da 6ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Manhuaçu.