PC prende em Raul Soares suspeito de feminicídio em São Paulo

RAUL SOARES – A Polícia Civil de Minas Gerais, por meio de policiais civis de Raul Soares e Matipó, pertencentes ao 12º Departamento de Polícia Civil de Ipatinga, nesta manhã desta quinta-feira (5), na cidade de Raul Soares, realizaram cumprimento do mandado de prisão preventiva em desfavor de um homem de 56 anos de idade, que teria cometido homicídio em 11/04/2022, na cidade de São Paulo contra sua companheira pelo fato dela ter rompido o relacionamento. O fato deu grande repercussão na época dos fatos chegando a ser veiculado na mídia paulista.

Após trabalho de investigação da Delegacia Especializada de Defesa da Mulher de São Paulo, que resultou na representação e decretação da prisão preventiva do suspeito junto ao Poder Judiciário de São Paulo, houve troca de informações com a Polícia Civil de Minas Gerais sobre o suposto paradeiro do suspeito do feminicídio.

Diante da situação, policiais civis das delegacias de Abre Campo, Matipó, Manhuaçu e Raul Soares, responsáveis pela troca de informações, realizaram trabalho de inteligência e efetuaram diligências na zona rural de Raul Soares logrando êxito em prender o suspeito, o qual foi apresentado para a autoridade policial de Raul Soares, onde foi formalizado o cumprimento do mandado de prisão preventiva para o posterior encaminhamento ao sistema prisional de Abre Campo.

Participaram da diligência, o delegado titular de Raul Soares, Afrânio Márcio Ferreira Soares; a delegada da Polícia Civil de São Paulo, Marina; os policiais civis de Abre Campo, investigadores João Victor Teixeira Camargo Diniz e Ronaldo de Assis Mamedio; escrivã Jordana Patrícia Pereira Silva de Paiva; da delegacia de Matipó, investigadores Eder Lúcio Marçal e Alex Henrique Barbosa Costa, escrivão Egnaldo Gomes Mendes; de Manhuaçu, investigadores Ricardo Emiliano da Silva e Lucas de Oliveira Garcia; de Raul Soares, investigadores Marina Maciel Siqueira Avila e Priscila Dominique Matheus; escrivã Cimara Neves Maia.