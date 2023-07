PC prende em Manhuaçu suspeito de participação em duplo homicídio em Caratinga

MANHUAÇU – A Polícia Civil de Minas Gerais, por intermédio da Delegacia Adjunta de Crimes Contra a Pessoa da 6ª Delegacia Regional de Polícia de Manhuaçu, sob o comando da delegada Jéssica Fidélis Ribeiro de Castro, efetuou na tarde desta segunda-feira (10), o cumprimento de mandado de prisão em desfavor de um homem investigado por participação no crime de homicídio ocorrido na data de 03/03/2022, na cidade de Caratinga.

Entenda o caso

Em 3 de março de 2022, duas pessoas foram alvejadas por disparos de arma de fogo no interior de um veículo em uma estrada de acesso ao local conhecido por Dom Modesto. “As investigações ocorreram na cidade de Caratinga, onde a autoridade policial daquela comarca representou pela prisão do investigado, que por sua vez estava homiziado na cidade de Manhuaçu”, informa a PC.

Após os procedimentos para efetivação do cumprimento da determinação judicial, foi recolhido ao Sistema Prisional, onde se encontra à disposição da justiça.

“A Polícia Civil mantém o compromisso de coibir, com celeridade e rigor, todo e qualquer crime”, frisa nota emitida pela instituição.