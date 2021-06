PC prende em Ipanema suspeito de matar jovem em Santa Luzia

Família de Michely Batista pede justiça

CARATINGA – A Polícia Civil prendeu na tarde desta segunda-feira (31/5), em Ipanema, Marcos Henrique Figueiredo Maciel, 22 anos. Ele é suspeito de ter assassinado Michely Batista da Mata Sales, 24. O feminicídio foi registrado na noite da última sexta-feira (28/5) na rua João Costa, no distrito de Santa Luzia, zona rural de Caratinga.

O suspeito foi levado para delegacia de Polícia Civil ainda na noite desta segunda-feira. Assim que ele desceu da viatura, um familiar de Michely tentou agredi-lo, mas foi prontamente detido pelos agentes da PC. Esse indivíduo seria liberado após assinar um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO).

PRISÃO DO SUSPEITO

O suspeito foi detido através de trabalhos do delegado Alfredo Serrano junto de investigadores de Ipanema. A prisão aconteceu após a PC receber informações de que jovem estaria foragido na comarca de Ipanema. “Iniciamos diligência para encontrá-lo, então fomos contatados por familiares deste suspeito e pelo advogado, que manifestaram o interesse em fazer a apresentação do Marcos, que é o suspeito, na delegacia de Ipanema. Então oferecemos algumas condições para que essa apresentação foi feita”, disse o delegado Alfredo Serrano.

O delegado especificou que dentre as condições estava a apresentação da arma de fogo utilizada no crime. “No fim da tarde de hoje (ontem), o Marcos chegou até a delegacia, acompanhado do advogado e de alguns familiares, mas não trazia com ele a arma de fogo utilizada no crime. Durante uma rápida conversa com ele, informou que havia escondido a arma próximo a residência de familiares o córrego Suíço (zona rural de Caratinga). A PC de Ipanema descolocou com o suspeito até o local onde está arma estaria escondida. Fizemos a apreensão da arma e posteriormente deslocamos com ele até a delegacia regional de Caratinga”, contou o delegado Alfredo Serrano.

Ao chegar à delegacia, a equipe da PC tomou conhecimento de que o poder judiciário já havia expedido um mandado de prisão preventiva contra o suspeito. O pedido foi feito pelo delegado regional Ivan Sales. “Foi tomado o depoimento do suspeito e dado comprimento a este mandado de prisão preventiva”, relatou o delegado.

A respeito da motivação, o jovem deu suas declarações. “Segundo o depoimento do suspeito Marcos, houve um desentendimento entre o casal, possivelmente relacionado com traições e em razão desta discussão, evoluiu para uma briga e ele afirmou que efetuou um disparo a curta distância na cabeça da vítima e, posteriormente, fugiu”, informou o delegado, contando detalhes do depoimento do suspeito.

Sobre o fato da vítima estar grávida, o delegado disse que incialmente surgiram essa informações, mas durante os trabalhos periciais não foi constatado essa gravidez. “Então a princípio se trata de um crime de feminicídio, mas não há que se falar em crime de aborto porque a vítima definitivamente não estava grávida”, explicou o delegado.

Ao final da coletiva, o delegado Alfredo Serrano observou que este tipo de ação demonstra que o a Polícia Civil é uma só. “A equipe de comarca de Ipanema efetuou a prisão do suspeito e a recuperação da arma de fogo de um crime acontecido na comarca de Caratinga. Isso mostra que a Polícia Civil trabalha integrada e é o único órgão em qualquer local do estado sempre será a Polícia Civil”.

A respeito do familiar da vítima que tentou agredir o suspeito, o delegado disse que até entende a revolta com a perda do familiar, “mas há a necessidade de se respeitar as autoridades e não buscar nunca fazer justiça com as próprias mãos e, principalmente, confiar na polícia e na justiça”.

Sobre a situação dessa pessoa que tentou agredir o Marcos, será lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TC)) onde irá responder pela inflação penal de ‘vias de fato’. Ele assumiu o compromisso de comparecer perante à justiça.

FAMILIARES DA VÍTIMA

Na manhã de ontem a reportagem do DIÁRIO conversou com familiares de Michely Batista. “A gente quer justiça”, esse foi o pedido dos parentes.

Ainda muito transtornado com o acontecido, Márcio Batista de Souza, lavrador, 42 anos e tio da jovem, disse que ela não merecia o que aconteceu. “Nosso relacionamento era 100%, ela trabalhou pra mim duas semanas. Era uma menina de família, muito boa de conviver. Na última semana, ele (namorado) veio junto dela, e ficou até na quarta-feira (26/5), quando acabou na lavoura”, lamentou Márcio.

Márcio disse que jamais imaginou que jovem fosse capaz de matar sua sobrinha. “Ele é covarde, chamando de ‘meu amor, meu bem na volta do dia’, era o que se escutava, ninguém poderia imaginar isso”. Sobre o comentário de Michely estar grávida, Márcio disse que não foi confirmado pelo médico que periciou o corpo.

Totalmente desolada, Luciene Batista Sales, 47 anos, mãe de Michely, pede que a justiça seja feita. “Ele (Marcos) comia, bebia, dormia todo dia aqui, ela namorou com ele dois meses. Eu quero que a justiça seja feita pela minha filha, ele a tirou do serviço para matá-la, estou sofrendo demais. Ela deixou uma filha de quase seis, fazia tudo que podia por ela, e agora ela está sem mãe”, disse muito emocionada, Luciene.

Milton Batista da Mata, 73 anos, avô de Michely disse que ela era muito querida. “Um dia antes dela morrer falou: ‘benção vô, benção vó, amanhã eu volto’. E ela nunca mais vai voltar, ele(Marcos), tem que pagar pelo que fez com a minha neta”, disse Milton.

O CRIME

O crime aconteceu no distrito de Santa Luzia. No local a Polícia Militar foi informada que Michely havia sido assassinada e que Marcos Henrique Figueiredo Maciel, 22, seria o suspeito.

Uma testemunha contou à polícia que estava em sua residência juntamente com seus dois filhos, e que em determinado momento chegou ao local, Michele que era sua amiga, e que depois de cerca de vinte minutos, Marcos chegou e permaneceu.

Alguns minutos depois chegaram mais duas pessoas, todos ficaram na cozinha e fizeram e fizeram uso de bebida alcoólica (apenas três latas de cerveja).

Ainda segundo as testemunhas, Marcos estava muito calado e em determinado momento saiu do local para buscar blusas de frio para ele e para Michely.

Ao retornar, o suspeito jogou a blusa de Michele no chão da cozinha, e a chamou para conversar reservadamente na área de serviço. Pouco tempo depois, o jovem saiu da área de serviço e passou correndo pela cozinha saindo da residência da testemunha com a mão na cintura, provavelmente fugindo sentido ao córrego do Suíço. O irmão de Michely contou que logo em seguida foi até a área de serviço, e deparou com sua irmã de joelhos com a face ao chão, e viu que ela ainda respirava, mas ao pegá-la no colo, constatou que já estava sem vida, com sangramento na boca, então a deitou no chão.

Das testemunhas que estavam no local do fato, apenas duas afirmaram ter ouvido um disparo de arma de fogo, pois estavam na sala, mais próximo de onde a vítima e o suspeito estavam. Durante diligências, foi feito contato com a mãe do jovem, tendo relatado que seu filho estava inconformado com o possível fim do relacionamento, pois estaria ocorrendo um atrito entre o casal, e que Michely estava grávida de três meses, e ele teria dito que qualquer coisa daria um tiro na barriga dela, não sabendo informar o destino dele.

A irmã do suspeito disse ter o visto de posse de um revólver cromado, alguns dias atrás, e o ouviu dizer em uma ligação telefônica que estava precisando arrumar munições. Contou também que Marcos e Michely já estavam tendo atrito no relacionamento, por ciúmes e um possível fim no relacionamento.

Foi realizada busca na residência do suspeito, mas ele não foi encontrado, sendo recolhido seu aparelho celular que estava carregando no armário da cozinha.

Segundo a PM, o jovem já possui passagens por tráfico de drogas e receptação.

A perícia da Polícia Civil esteve no local realizando os trabalhos de praxe, sendo o corpo liberado para a funerária, constatando aparentemente uma perfuração no ouvido esquerdo.

Após rastreamento, o suspeito foi preso pela Polícia Civil nesta segunda-feira (31/5) em Ipanema.