PC prende acusado de mandar matar jovem em baile funk

CARATINGA – A Polícia Civil cumpriu nesta segunda-feira (8), um mandado de busca e apreensão e outro de prisão preventiva em desfavor de Gabriel Richard,19 anos. De acordo com o delegado Rodrigo Cavassoni, foi concluído o inquérito policial que apurou o homicídio de Fagner de Moura Rocha, que no dia 6 de dezembro do ano passado foi alvejado por um disparo de arma de fogo.

As investigações apontaram que no bairro Aeroporto estava ocorrendo um baile funk, onde havia grande aglomeração de pessoas, sendo que algumas delas estavam portando e ostentando armas de fogo. “Em determinado momento, Fagner e sua namorada foram até o banheiro existente no local (unissex), ocasião em que ele (autor), que possui algum tipo de obsessão amorosa pela namorada de Fagner, ao visualizá-la decidiu cortejá-la. Porém Fagner percebeu esta investida e imediatamente a pegou pelo braço e a retirou das dependências do banheiro”, disse o delegado.

Ainda de acordo com Cavassoni, aproximadamente 30 minutos depois, Fagner retornou ao banheiro, porém, Gabriel, por sentir inveja do relacionamento amoroso de Fagner e por ficar descontente com o ato dele ter retirado a namorada do banheiro, solicitou apoio ao seu amigo, Jonas Batista da Silva, vulgo “Joninha”, ocasião em que repassou a ele um revólver calibre 32.

Em seguida Gabriel e “Joninha” se posicionaram de frente a Fagner. Foi então que “Joninha” encostou a arma no peito de Fagner e efetuou um disparo a “queima roupa”.

“A Polícia Civil esclarece que no dia dos fatos um cidadão foi preso em flagrante como sendo o autor do crime, contudo, restou comprovado nos autos do inquérito policial que ele não teve qualquer tipo de participação no assassinato de Fagner”, diz a PC.

Logo depois do crime “Joninha” fugiu e ainda não foi encontrado, existe informações de que ele se encontra fora do estado. Arma do crime que pertence a Gabriel não foi localizada. Qualquer informação a respeito do paradeiro de “Joninha” pode ser repassada para a Polícia Civil através do 181.