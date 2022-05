PC localiza pessoa desaparecida

Mulher havia sumido no final de abril e foi encontrada em Campinas/SP

CARATINA – A Polícia Civil de Minas Gerais, por meio da equipe de homicídios e agência de inteligência da 2ª DRPC de Caratinga localizou uma pessoa de 36 anos, desaparecida desde o último dia 30 de abril. A mulher foi encontrada em Campinas/SP.

O ex-esposo da vítima registrou ocorrência policial noticiando que sua ex-companheira havia lhe procurado para reatar o relacionamento conjugal no dia 29/04/2022, quando ambos conversaram sobre a relação. Já no dia 30/04/2022, o ex-esposo tentou fazer contato com a vítima para que ela ficasse com a filha que eles tem em comum de apenas 3 anos de idade, não sendo ela mais encontrada.

No dia 02/05/2022 o esposo veio até a sede da 2ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Caratinga e registrou o desaparecimento, quando de imediato as equipes iniciaram as investigações. Após intensa dedicação dos investigadores em apurar os fatos, a vítima foi localizada no município de Campinas.

Os familiares foram informados sobre a localização, sendo encerrada as investigações por parte da Polícia Civil.

O delegado regional Ivan Sales parabenizou os policiais Whesley Adriano Lopes, inspetor de polícia, e os investigadores Pedro Barreto, da agência de inteligência e Pedro Celestino, da equipe de homicídios, pela dedicação nas investigações que possibilitou a rápida localização da desaparecida.

“A Polícia Civil reforça seu compromisso com a sociedade em exercer com excelência sua missão”, frisou o delegado regional Ivan Sales.

PC localizou a mulher no estado de São Paulo