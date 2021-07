PC localiza menor que estava desaparecida

CARATINGA– A Polícia Civil localizou uma menor que estava desaparecida desde o dia 8 de julho. Na tarde desta quinta-feira (15) o delegado Luiz Eduardo Moura Gomes falou como foram as investigações.

Segundo o delegado, a mãe da vítima compareceu na delegacia regional na segunda-feira (12) e fez o registro de desaparecimento de sua filha. A mãe disse que mandou mensagens via WhatsApp, mas a filha não respondia. Imediatamente os investigadores, coordenados pelo delegado Luiz Eduardo Moura Gomes, iniciaram as investigações e na tarde desta quinta-feira conseguiram encontrar a menor em uma casa no bairro Esplanada. “Ela estava na casa de amiga. Ela saiu de casa por própria vontade, não havia crime envolvido, mas ela saiu de casa e não informou o paradeiro. Como se trata de uma adolescente, ela foi recolhida e trazida para delegacia, onde se encontrou com a família”, disse o delegado, acrescentando que o Ministério Público foi informado a respeito deste caso.

“A Polícia Civil reforça a necessidade do registro policial tão logo haja o desaparecimento, mantendo o compromisso de investigar os casos, na busca de localizar o ente querido”, observou o delegado.

Além do delegado Luiz Eduardo, esta ação contou com os trabalhos do inspetor Whesley Adriano Lopes e os investigadores Breder Lopes e Silva, Luccas Lima Alves Gomes Oliveira e Rodrigo Carlo de Rezende.