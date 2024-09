PC indicia suspeito de abusar das enteadas durante 11 anos

DA REDAÇÃO – Em decorrência de investigação que apurou um caso de abusos sexuais que teriam ocorrido ao longo de 11 anos contra três adolescentes, em São Pedro dos Ferros, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) indiciou o padrasto da vítimas pelos crimes de estupro e estupro de vulnerável, todos em continuidade delitiva, considerando as sucessivas condutas, com o mesmo modo de proceder.

O trabalho investigativo foi conduzido pela Delegacia de Polícia Civil em Rio Casca. Conforme apurado, o investigado, de 56 anos, à época dos fatos era casado com a mãe das vítimas, que atualmente são maiores de idade. Após as declarações das irmãs, foi possível verificar que o suspeito agia de forma semelhante com as três.

O caso

De acordo com o apurado, as vítimas tinham idades entre 12 e 15 anos quando sofreram os abusos, no período de 2009 e 2020. A irmã mais nova denunciou os fatos à mãe em 2020, oportunidade em que buscaram a polícia e o inquérito foi instaurado.

Em sede policial, as outras duas vítimas narraram que também sofreram com abusos frequentes. Os atos ocorriam principalmente durante a noite ou quando a mãe das jovens não estava em casa. Interrogado, o suspeito negou os fatos.

A investigação foi concluída na última terça-feira (10), e o inquérito policial encaminhado à Justiça.