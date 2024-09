PC entrega armas de fogo a delegacias de Caratinga e Governador Valadares

DA REDAÇÃO – Unidades policiais vinculadas ao 8º Departamento de Polícia Civil (DEPPC) em Governador Valadares e à Delegacia Regional (DRPC) em Caratinga, passam a ser equipadas com 23 novas submetralhadoras e uma espingarda calibre 12. A entrega simbólica do armamento foi realizada nesta terça-feira (17), na Academia de Polícia Civil de Minas Gerais (Acadepol-MG), sediada na capital.

Os investimentos nas novas armas somam mais de R$ 184 mil, provenientes de emenda parlamentar estadual. A aquisição contribui para a modernização contínua da Polícia civil de Minas Gerais (PCMG), com reflexos na repressão à criminalidade.

O diretor de material bélico da PCMG, delegado Eduardo Vieira Figueiredo, destacou os impactos positivos dessa aquisição para os trabalhos de polícia judiciária. “Esse equipamento, moderno, irá robustecer as atividades operacionais no estado”, enalteceu.

Já o chefe do 8º Departamento em Governador Valadares, delegado-geral Vinicius Sampaio da Costa, ressaltou que o armamento adquirido “irá fortalecer a atuação da Polícia Civil na região e permitir aos policiais estarem melhor equipados para fazer frente à criminalidade”.

A solenidade de entrega das armas contou com a participação da chefe da PCMG, delegada-geral Letícia Gamboge, e da chefe-adjunta da PCMG, delegada-geral Rita Januzzi. Já o material foi recebido pelos chefes do 8º Departamento, delegado-geral Vinicius Sampaio da Costa, e do 12º DEPPC, delegado-geral Geral Gilmaro Alves Ferreira, unidade ligada à Delegacia Regional de Polícia Civil em Caratinga.