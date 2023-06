PC e PM realizam operações de combate ao tráfico de drogas em Pocrane e Taparuba

POCRANE/TAPARUBA – Em operações conjuntas, as polícias Civil e Militar realizaram operações de combate ao tráfico de drogas nos municípios de Pocrane e Taparuba.

POCRANE

Nessa quinta-feira (15), militares de Pocrane, durante turno de serviço, receberam informações, através de denúncia anônima, relatando que havia quatro indivíduos dolando drogas numa mata, no bairro Cônego Ricardo.

Foi montada uma operação, em conjunto com a Polícia Civil, com a finalidade de realizar a prisão dos autores e apreensão das drogas. Quando a equipe de Pocrane chegou ao local os autores fugiram com materiais em mãos, sendo necessário realizar o cerco.

Procedida a entrada na mata e foi realizada a prisão de um dos autores de 35 anos, e apreensão de 14 barras grandes, duas barras médias, um bucha grande e 42 tabletes de maconha, duas balanças, dois veículos, um aparelho celular, uma faca, um martelo e um enxadão. Três autores conseguiram fugir.

TAPARUBA

Na manhã desta sexta-feira (16) foi desencadeada uma operação de combate ao tráfico de drogas na cidade de Taparuba.

Após investigação da Delegacia de Polícia de Ipanema, foi representado pela expedição de cinco mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão preventiva.

Durante a operação realizada em conjunto com a Polícia Militar foram presos dois indivíduos em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e por manter pássaro da fauna silvestre em cativeiro. Um suspeito de tráfico foi localizado na zona rural de Santana do Manhuaçu em razão de ordem de prisão preventiva.

Também foram arrecadadas 70 porções de maconha, duas de cocaína, aparelhos celulares, balança de precisão e outros.

Participaram da operação 22 policiais, sendo empregadas oito viaturas. A operação contou com o apoio da ROCCA (Ronda Ostensiva com Cães) do 11° Batalhão de Manhuaçu.