PC e PM prendem autor de homicídio praticado no distrito de Sapucaia

DA REDAÇÃO- Na manhã dessa sexta-feira(18), as polícias civil e militar deflagraram operação policial com objetivo de cumprir mandado de prisão preventiva expedido em desfavor de um homem de 44 anos, investigado como autor de crime de homicídio consumado praticado no dia 23 do mês passado, no Córrego Guanabara, distrito de Sapucaia, zona rural de Caratinga.

O mandado foi cumprido no córrego dos Palmeiras, em Simonésia, local onde o investigado estava homiziado.

Após a formalização do cumprimento do mandado, o investigado, que já possuía antecedente criminal por outro crime de homicídio, foi encaminhado ao Presídio de Caratinga. O inquérito policial será concluído no prazo de dez dias.

RELEMBRE O CASO

No dia 23/09/2024, investigado e a vítima, Vicente Gomes Zeferino, 44 anos, estavam em um bar no distrito de Sapucaia, zona rural de Caratinga, ocasião em que o investigado iniciou uma discussão e vias de fato, sem motivação aparente.

Logo após a vítima foi embora e seguiu em direção a sua residência. Contudo, foi abordada ainda na estrada pelo investigado, oportunidade em que foi assassinada com golpes de pedra desferidos em sua cabeça.

Após o crime, o investigado fugiu. Dois dias depois ele se apresentou na Delegacia para prestar depoimento e desde então estava em local incerto e não sabido.