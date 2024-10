PC e PM cumprem mandado de prisão de indivíduo investigado por envolvimento em homicídio

Na tarde desta segunda-feira (21), as Polícias Civil e Militar efetuaram a prisão de um rapaz, de 21 anos, investigado por envolvimento no homicídio de um de um jovem, de 22 anos, em São Sebastião do Anta.

O CASO

No dia 22 de setembro durante a madrugada, dois homens invadiram a residência da vítima e a espancaram até deixá-la inconsciente. A Polícia Militar foi acionada e registrou a ocorrência, assim como providenciou socorro para o ofendido. Até então a autoria do fato era desconhecida. Sete dias depois a vítima faleceu no hospital em razão das lesões provocadas na região da cabeça. A causa da morte foi um traumatismo cranioencefálico.

De imediato, a Polícia Civil instaurou inquérito policial para apurar o fato, sua autoria e circunstâncias. Após troca de informações com a PMMG, foi possível identificar os dois suspeitos, os quais foram reconhecidos pela testemunha ocular do delito. A motivação também foi descoberta.

Segundo as investigações, a vítima teria repassado um remédio esfarelado como se fosse droga em troca de um cordão para um dos autores do homicídio, o que ocorreu em um evento festivo realizado na respectiva cidade no fim do mês de setembro.

Logo após descobrir a farsa, o comprador da substância falsificada foi até a residência da vítima e, na companhia do investigado preso nesta data, arrombou a porta da casa e espancou o jovem até deixá-lo inconsciente, sendo o fato praticado na presença dos filhos da vítima, de um ano e nove meses e outro de quatro meses.

As apurações demonstraram que a vítima foi brutalmente agredida pelos investigados depois de ser encurralada no banheiro da própria residência. Em seguida, um dos investigados ameaçou de morte a testemunha que presenciou as agressões.

Diante da gravidade do fato e do risco para o desenvolvimento regular das investigações criminais e ulterior processo penal, foi formulado pedido de prisão preventiva de ambos os investigados identificados, sendo os mandados de prisão expedidos pela justiça.

Durante a ação conjunta, apenas um dos investigados foi localizado, preso e encaminhado ao sistema prisional, onde se encontra à disposição do juízo competente.

As forças de segurança pública permanecem em diligências na tentativa de encontrarem o coautor do delito, que se encontra foragido.