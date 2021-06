PC e Igreja do Evangelho Quadrangular entregam 50 cestas básicas a instituições de Caratinga

CARATINGA- Uma ação conjunta da Polícia Civil com a Igreja do Evangelho Quadrangular resultou na arrecadação de 50 cestas básicas. Foram distribuídas 35 cestas no Projeto Comunidade em Ação (Moviso), onde os missionários irão fazer a distribuição para famílias necessitadas e 15 cestas para a Asadom.

Sidney Caetano de Paula, pastor da Igreja do Evangelho Quadrangular, enfatiza que o projeto, que tem por objetivo arrecadar cestas básicas, tem obtido excelentes resultados. “Esse projeto nasceu no coração dos pastores, o projeto Doe, quem tem o que comer ajude a quem não tem o que comer. Nesse período de pandemia, onde muitas pessoas estão passando por dificuldades, não só perderam familiares, como empregos. Não só levar a parte espiritual, mas, sabemos que nesse momento de grande crise, as pessoas estão precisando também da parte da alimentação. Deu certo, em um mês conseguimos arrecadas só na região do Vale do Aço, 40 toneladas de alimentos, que foram direcionados para famílias necessitadas”.

Conforme o delegado Ivan Sales, a Polícia Civil se sente honrada por ter sido convidada pela igreja para participar da ação social. “É muito importante porque mostra não só nosso serviço de investigação, mas como um órgão que está para ajudar o cidadão de bem. Essas cestas básicas, nesse momento de pandemia, que sabemos da dificuldade que é de serviço, vão melhorar a condição de muitas pessoas”.

O pastor Elan Tebas, idealizador do projeto “Comunidade em Ação”, fez questão de agradecer as doações. “Temos demandas grandes aqui. Aqui temos mais de 10 voluntários, sete são pessoas que foram de rua. Agradeço por terem lembrado de nós e fica nossa gratidão”.

ASADOM

Silvânia Chaves Dutra, assistente social da Asadom explica que a instituição registrou baixa nos estoques desde o início da pandemia de covid-19. Por isso, as 35 cestas básicas vão contribuir para manutenção das atividades. “Chegou em boa hora. Quero agradecer a parceria, por acolher e abraçar nossa causa. A Asadom sobrevive de doações, como todos sabem e temos passado por dificuldades, tendo em vista que nossas doações diminuíram por conta da pandemia, assim como as visitas. Vai fazer uma grande diferença, gastamos em média 7 quilos de arroz e três a quatro quilos de feijão por dia, para dar conta das 69 pessoas que temos aqui. As doações precisam continuar, faço um apelo, para que possamos dar continuidade nesse trabalho”.

A Asadom fica situada à Travessa Juca Muniz, 24, Santo Antônio. Agendamento para entrega de doações pode ser feito pelo 3321-3117