PC detém menores suspeitos de cometer três assaltos

Os adolescentes teriam roubado uma moto, assaltado uma farmácia e um posto de combustíveis

CARATINGA – A Polícia Civil realizou uma grande operação de combate aos crimes violentos contra o patrimônio na manhã desta terça-feira (30/06). Dois menores infratores, que cometeram pelos menos três assaltos recentemente foram detidos no “Morro da Antena”.

No dia 17 de fevereiro os dois menores realizaram roubo em uma farmácia no centro da cidade. No início de maio, os adolescente acionaram o serviço de mototáxi, e quando o mototaxista chegou para fazer o transporte, eles anunciaram o assalto e levaram a moto.

Após roubar a moto, os menores alteraram suas cores, pintando-a de preto e dias depois assaltaram no posto de combustíveis, no bairro Esplanada. De acordo com a polícia os infratores “utilizaram de truculência, grave ameaça e agressão às vítimas que chegaram a ser amarradas com fitas adesivas”.

A OPERAÇÃO

Durante as investigações, a equipe da delegacia de furtos e roubos começou a identificar a forma de cometimento dos crimes, o jeito de agir dos assaltantes, detalhes físicos e rotas de fuga, chegando então à identificação dos menores apreendidos na manhã de ontem.

Foi representada à justiça pública a concessão de mandado de busca e apreensão domiciliar e mandado de internação provisória dos adolescentes. O pedido foi atendido, com a internação provisória por 45 dias, prazo para remessa dos procedimentos policiais à justiça.

Em poder dos menores também foi apreendido dinheiro em espécie, celulares, 46 cápsulas com cocaína, 25 buchas e um tablete maior de maconha, capuz usado na prática dos crimes, uma pistola e 15 munições da mesma arma.

O delegado Victor Castor que esteve à frente dos trabalhos disse que a operação teve saldo positivo, “pois além de apreender os menores autores, a arma utilizada nos atos infracionais, ainda apreendeu certa quantidade de droga, uma vez que os adolescentes também têm vínculo com o tráfico”.

Victor Castor disse ainda que a Polícia Civil está empenhada no combate aos crimes violentos na região, e que outras ações como esta serão realizadas.