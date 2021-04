PC de Ipanema recebe verba da execução penal para reestruturação da delegacia

IPANEMA – Na tarde desta terça-feira (13), a juíza de direito e diretora do fórum da Comarca de Ipanema fez uma visita na Delegacia de Polícia para formalizar o repasse de verba oriunda da execução penal.

Através de Projeto apresentado pelo Conselho Comunitário de Defesa Social de Ipanema-CONSEP, a Vara de Execuções Penais de Ipanema destinou R$ 55.299,93 para investimento em segurança pública na Comarca de Ipanema.

Desse valor, aproximadamente R$ 45.000,00 serão empregados na aquisição de equipamentos de informática e mobiliário para a Delegacia de Ipanema.

Na ocasião, a magistrada Luciana Mara de Faria parabenizou a equipe da Delegacia de Ipanema pelos relevantes trabalhos prestados na Comarca, e reafirmou o compromisso de colaborar para a melhoria da prestação de serviços de segurança pública na região.

Também estiveram presentes o presidente do CONSEP, Fernando Von Randow e o tesoureiro do CONSEP, Rogério Amaral, onde destacaram a importância do recebimento dessa verba para a melhoria dos indicadores de segurança pública no município.

Durante a solenidade, o delegado de Polícia da Comarca, Alfredo Serrano dos Reis, entregou à magistrada, em nome do chefe da Polícia Civil, um certificado de Menção Honrosa, em agradecimento pela parceria com a Polícia Civil.