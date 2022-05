PC de Ipanema prende homem acusado de abusar sexualmente de três crianças

IPANEMA – Na manhã desta segunda-feira (23), uma equipe de policiais civis da delegacia de Ipanema prendeu em flagrante um homem de 58 anos suspeito de abusar sexualmente de três crianças.

O fato foi noticiado à Polícia Civil através do CREAS de Ipanema. Segundo apurado, o investigado seria ex-padrasto das crianças, que são irmãs. Mesmo não tendo mais relacionamento com a mãe das crianças, o ex-padrasto sempre ficava com elas, pois a mãe saía sem destino deixando as filhas aos cuidados do agressor.

Após o investigado descobrir que seus crimes haviam sido relatados à Polícia Civil, houve uma tentativa de coagir as vítimas e testemunhas, fato que justificou a prisão em flagrante do investigado e encaminhamento ao sistema prisional.

“Além das campanhas preventivas como as realizadas durante o mês de maio, a Polícia Civil em Ipanema tem imprimido forte repressão aos crimes praticados contra crianças e adolescentes, visando coibir a prática de tais crimes”, frisa o delegado Alfredo Serrano.